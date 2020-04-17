حداد : رواتب الموظفين بما فيهم اقليم كوردستان مؤمنة

( المستقلة)… اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد على مقدرة الحكومة دفع رواتب الموظفين للأشهر المقبلة.

وقال حداد في مؤتمر صحفي عقد بأربيل اليوم الجمعة “نعلم ان اوضاعا صعبة يمر بها العراق ولكن بإمكانه دفع رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة ومن ضمنها رواتب محافظات الإقليم”.

يشار الى ان مخاوف انبثقت من عدم مقدرة الحكومة العراقية على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بسبب انخفاض أسعار النفط واعتماد خزينة العراق على تصدير النفط بصورة رئيسة.( النهاية)