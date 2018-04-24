حجم نقل الغاز بين العراق وايران سيرتفع لاكثر من مليار متر مكعب يوميا

(المستقلة)… أكد المدير التنفيذي لشركة نقل الغاز الايرانية “سعيد توكلي” ان حجم نقل الغاز سيرتفع الى اكثر من مليار متر مكعب يوميا و الى 400 مليار متر مكعب سنويا حتى عام 2025.

ونقلت وكالة تسنيم الايرانية عن توكلي قوله انه خلال العام الايراني المنصرم تم نقل 224 مليار متر مكعب من الغاز عبر شبكة خطوط الأنابيب الايرانية، ووفق الخطط الموضوعة حتى عام 2025 سيرتفع حجم الغاز المنقول الى مليار و160 مليون متر مكعب يوميا.

وأضاف أنه وفقا للتوقعات فإن حجم نقل الغاز سيزداد ليبلغ 400 مليار متر مكعب سنويا، وأن الوصول الى هذا الحجم سيكون مرتبطاً بانشاء وتشغيل شبكة النقل.

وأشار “توكلي” الى أن حجم الغاز المصدر يوميا الى بغداد وصل في بعض الايام الى 14 مليون متر مكعب ولكن متوسط معدل التصدير اليومي 8-9 مليون متر مكعب يوميا، ويتم مؤخرا تصدير 10 مليون متر مكعب من الغاز الى بغداد يوميا، ويزداد الطلب على الغاز الايراني كلما ارتفعت درجة الحرارة في العراق.

وأضاف أن محطة غاز “شلمجة” قد أمنت كمية الغاز المطلوبة لمحطة طاقة البصرة وسيدخل الغاز الاراضي العراقية حالما يعلن الجانب العراقي.(النهاية)