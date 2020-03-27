حجز ٢٥ عجلة حمل قادمة من إيران بصورة غير رسمية

(المستقلة)..اعلنت محكمة تحقيق المقدادية اتخاذها إجراءات قانونية بحق عجلات تحمل مواد غذائية وخضراوات دخلت البلاد بصورة غير رسمية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “محكمة تحقيق المقدادية التابعة لرئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية حجزت عجلات حمل نوع كانتر عددها ٢٥ عجلة محملة بمواد غذائية وخضروات وفواكه”.

وأضاف أن “الإجراءات اتخذت استنادا إلى أحكام المادة ١٩٤”، لافتا إلى أن “العجلات كانت قادمة من ايران بطريقة غير رسمية وتم حجزها بما فيها وكذلك توقيف سائقيها وفق المادة اعلاه”.