حجز عائلة كاملة في مدينة الصدر عقب اكتشاف إصابة احدهم بالكورونا

( المستقلة)… حجرت كوادر وزارة الصحة على أفراد عائلة في مدينة الصدر في بغداد عقب اكتشاف إصابة أحدهم بفيروس كورونا.

وذكر مصدر طبي لل( المستقلة)… اليوم أن الكوادر الصحية بمدينة الصدر قامت بحجر أفراد عائلة تسكن في شارع الجوادر قرب جامع الحكمة.

وتتألف العائلة من 7 أفراد، وتم الحجر عليهم جميعاً إثر اكتشاف التحاليل المخبرية إصابة أحد أبناء العائلة بفيروس كورونا.

وكانت قوات الأمن قد أغلقت، السبت، مدينة الصدر في بغداد بالكتل الكونكريتية لفرض حظر التجوال على سكان المنطقة نتيجة تجاهلهم الحظر المفروض وإقامة تجمعات كبيرة بمناسبة زيارة دينية.

وسجل العراق 214 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي، بينها 17 وفاة، و53 حالة تعاف.( النهاية)