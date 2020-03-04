حجز ايرانيين قدما الى بغداد من الهند للشك باصابتهما بفايروس كورونا

فحص المسافرين في مطار بغداد

(المستقلة).. كشفت وثيقة ان السلطات الصحية في مطار بغداد قد قامت بحجز مسافرين ايرانيين يشك باصابتهما بفايروس كورونا.

واشارت الوثيقة التي تتضمن مخاطبة من المركز الصحي في مطار بغداد الدولي الى دائرة صحة الكرخ الى أن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية التي وصلت مطار بغداد بعد ظهر امس الثلاثاء، نقلت على متنها شخصين ايرانيين من العاصمة الهندية دلهي الى بغداد، ولدى فحصهما من الفريق الطبي تبين ارتفاع درجة الحرارة لديهما.

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واوضحت الوثيقة ان سلطات جوازات المطار قامت بحجز المسافرين، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

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