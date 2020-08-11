حجز المقصرين والتحقيق معهم بحريق مستشفى الامام الحسن بكربلاء للمرة الثانية

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. أمر محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الثلاثاء، بحجز المقصرين فى حريق نشب للمرة الثانية في مستشفى الإمام الحسن عليه السلام ( التركي ) سابقا والتحقيق في الحادث .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء وجهت بفتح تحقيق فوري في حادث احتراق مستشفى الامام الحسن للمرة الثانية ، وحجز المقصرين لغرض التحقيق معهم “.

وأضاف إن “حادثة الحريق للمرة الثانية لا توجد أي خسائر بشرية نتيجة تدخل فرق الدفاع المدني بشكل عاجل وسريع موجها بمرابطة مفارز من الاجهزة الامنية في المستشفى “.

يذكر إن ” صحة كربلاء ، أعلنت في بيان صحافي ، مساء الاثنين ، بشأن الحريق الذي حصل في مستشفى الإمام الحسن المجتبى ( عليه السلام) ، إن ” الحريق حدث في غرفة الدافعات الهوائية اثناء التشغيل التجريبي من قبل الشركة المنفذة للمشروع ، وتمت “السيطرة عليه بوقت قياسي دون حدوث أية أضرار جانبية تذكر “.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في (14 تموز 2020) مستشفى الامام الحسن (ع)، او ما يعرف بالمستشفى التركي، الا انه لم يدخل الخدمة ولم يستقبل أي مريض لأسباب مجهولة .