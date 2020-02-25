حجر 20 شخص في النجف “للاشتباه” بعد ملامستهم مصابا بكورونا

(المستقلة)… كشف مدير صحة النجف رضوان الكندي عن حجر 20 شخص في فندق بالنجف للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا بعد ملامستهم للمصاب بالفيروس والذي سجل يوم أمس في المحافظة.

وقال الكندي في تصريح للـ(المستقلة ), “إنه تم إرسال عينات من المشتبه بهم إلى المختبر الخاص في بغداد وستظهر النتائج خلال يومين, مشيرا إلى أن الحجر يتضمن وضع الأفراد في أماكن معزولة وليس بالضرورة وضعهم في المستشفى حتى يتم التأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمها”.

وأضاف الكندي أن الفرق الصحية تمارس أعمالها باستمرار في مطار النجف وتقوم بفحص جميع الوافدين إلى المحافظة مع استمرار الرحلات القادمة من إيران. (النهاية)