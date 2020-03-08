حجر قرية في ميسان توفي احد سكانها بفايروس كورونا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. اعلن محافظ ميسان علي دواي، مساء الأحد، عن حجر قرية في قضاء السلام بعد وفاة احد سكانها بسبب فيروس كورنا.

وقال دواي في تصريح صحفي” تم الايعاز بالحجر المنزلي لقرية ابوجصانة محل سكن المواطن المتوفى بسبب فيروس كورونا واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة والمعنية بذلك”

واشار الى إرسال قوة من قبل قيادة شرطة ميسان الى ناحية السلام لدعم وإسناد الاجراءات المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة، مؤكدا بأنه وجه منسقية المنظمات الدولية ومقرر الخلية بتوفير أرزاق جافة للقرية المذكورة بالتنسق مع الهلال الأحمر وحسابات المحافظة ومنظمات او جهات اخرى ذات علاقة

وذكر دواي بأنه وجه مديرية ناحية السلام بتعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر الحكومية في الناحية باستثناء الضرورية منها وبنسبة محددة او ما تراه دائرة صحة ميسان بالتنسيق مع مدير ناحية السلام، منوها الى توجيه شركة توزيع الكهرباء / فرع ميسان بمنح منتسبيها في قسم ناحية السلام اجازة اجبارية للمدة التي ترتأيها دائرة صحة ميسان واتخاذ الاجراءات الوقائية واجراءات العزل او الحجر المنزلي وبما تراه الجهات المختصة ومن اجراءات اخرى

ودعا دواي الى قيام دائرة صحة ميسان وبالتعاون مع كافة الأطراف ومنها الدفاع المدني بتنفيذ حملة وبشكل فوري لتعفير كافة مناطق ومحال ودوائر ناحية السلام.