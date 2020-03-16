حجر على وزير الدفاع الأميركي ونائبه بسبب كورونا

المستقلة /أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، عن وضع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر ونائبه في الحجر الصحي بسبب الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا.

وقال البنتاغون إنه تم وضع الوزير ونائبه في الحجر الصحي بعد إصابة 37 من موظفي الوزارة بفيروس كورونا.

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” أفادت اليوم، بأن الولايات المتحدة أجرت أول اختبار للقاح فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت “أسوشيتد برس” أن العلماء في معهد “كايزر للبحوث الصحية” في مدينة سياتل الأميركية بدأوا دراسة في مرحلتها الأولى للقاح محتمل لـ”COVID-19″، تم تطويره في وقت قياسي بعد تفشي الفيروس في العالم.

من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عن اعتراض واشنطن الشديد على اتهامات الصين للولايات المتحدة بسبب كورونا المستجد.