حجر سعودي وايراني في كربلاء لأسباب احترازية

( المستقلة )/ علي النصر الله/.. اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاثنين ، عن حجر زائرين سعودي الجنسية وايراني لا سباب احترازية بسبب قدومهم من دول ظهرت فيها اصابات كورونا ، نافيا وجود إي أصابه في كربلاء .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) تم “الحفظ على الزائر الايراني ، بالرغم من عدم أصابته بعد الفحوصات المختبرية “.

وأضاف كما تم التحفظ ايضا على الزائر السعودي والتأكد من عدم أصابته بمرض الكورونا “. وتابع إن “الزائرين السعودي والايراني تم حجرهما لأسباب احترازية بسبب قدومهم من دول ظهرت فيها الاصابات بمرض الكورونا “.

وشدد الخطابي على اتخاذ الاجراءات السريعة والصارمة للحد دون حدوث اي اصابة بين اهالي كربلاء “.

ويأتي هذا التشديد في الاجراءات بعد الاعلان عن اكتشاف اصابة طالب ايراني في احدى المدارس الدينية بمدينة النجف الاشرف.