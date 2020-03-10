حجر اربعة ايرانيين وافدين من مطار النجف زيارة كربلاء

(المستقلة)/علي النصر الله/ ..اعلنت خلية الازمة العليا المركزية لمكافحة فيروس كورونا كربلاء ، اليوم الثلاثاء، عن حجر اربعة زوار ايرانيين  قدموا من ايران  عبر مطار محافظة النجف الى زيارة العتبات المقدسة في كربلاء في احد نقاط التفتيش ( السيطرات ) الخارجية  جنوب المحافظة ،

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وأكدت  حجز سائق السيارة الذي نقلهم من المطار  الى كربلاء وأحالته الى القضاء لمخالفته قرارات خلية الازمة  .

وقال رئيس خلية الازمة  نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الزوار الايرانيون  تم حجرهم بشكل مباشر عن وصولهم الى احدى نقاط التفتيش ( السيطرات ) الخارجية  جنوب كربلاء  “. وأضاف  إن “كربلاء لا تجامل على حساب سلامة مواطنيها  “.

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