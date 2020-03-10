حجر اربعة ايرانيين وافدين من مطار النجف زيارة كربلاء

(المستقلة)/علي النصر الله/ ..اعلنت خلية الازمة العليا المركزية لمكافحة فيروس كورونا كربلاء ، اليوم الثلاثاء، عن حجر اربعة زوار ايرانيين قدموا من ايران عبر مطار محافظة النجف الى زيارة العتبات المقدسة في كربلاء في احد نقاط التفتيش ( السيطرات ) الخارجية جنوب المحافظة ،

وأكدت حجز سائق السيارة الذي نقلهم من المطار الى كربلاء وأحالته الى القضاء لمخالفته قرارات خلية الازمة .

وقال رئيس خلية الازمة نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الزوار الايرانيون تم حجرهم بشكل مباشر عن وصولهم الى احدى نقاط التفتيش ( السيطرات ) الخارجية جنوب كربلاء “. وأضاف إن “كربلاء لا تجامل على حساب سلامة مواطنيها “.