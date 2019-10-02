حجب لمواقع التواصل الاجتماعي في بغداد ومدن اخرى بسبب المظاهرات

(المستقلة)… شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد وبعض المحافظات الاخرى حجبا من الوصول مع بطء شديد بخدمة الانترنت، بالتزامن مع احتجاجات يشهدها العراق منذ الامس.

وبهذه الاثناء نشرت “التقنية من اجل السلام” تعليمات خاصة لفكر حظر الانترنت .

1- لمستخدمين تويتر فالامر في العراق يتم بسهولة- توجد خدمة متوفر من قبل شركة تويتر و هي الحساب الذي تملكه على تويتر و مربوط فيه رقم هاتفك يمكنك تفعيل التغريد عبر رسائل نصية, حيث تقوم بأرسال رسالة نصية الى رقم معين وستنتشر في حسابك على تويتر بصورة مباشر و اذا كان حسابك على تويتر قد تم ربطته مع الفيسبوك ففي هذه الحالة ستنتشر التغريدة على تويتر و الفيسبوك و لن تدفع سوى سعر التعرفة الاعتيادية للرسائل النصية

مستخدمي هواتف اسياسيل في العراق يمكنكم ارسال الرقم 1 الى 4432 لتفعيل النشر على تويتر اذا كان رقم هاتفك مربوط على تويتر و بعد التفعيل يمكنكم ارسال الرسالة النصية مباشرة الى الرقم 4432 و ستنشر التغريدة

مشتركي كورك تيليكوم نفس العملية بأرسال الرقم 1 الى 9988 و بعد التفعيل ارسال الرسالة مباشرة الى الرقم نفسه

يجب التذكير انه يجب ارسال التغريدة بعدد حروف الرسالة الاعتيادية 70 حرفاًللغة العربية لتكون على شكل تغريدة واحد والا سوف تنقسم الى تغريدتين او 140 حرفا باللغة الانجليزية .

2- طريقة التواصل بين الجموع دون الحاجة للأتصال بالانترنيت نهائيا ولا حتى شبكة الهاتف الجوال تطبيق Firechat يعمل على نظامي IOS و الاندرويد: فهو تطبيق يمكنك التواصل من خلاله مع الجموع دون الحاجة للأنترنيت و عمله بشكل بسيط جدا و يمكن التواصل عن طريقه بصورة مجهولة تامة الية عمل التطبيق بسيط جدا ولكن يحتاج ان يكون متوفر لأكبر عدد من المستخدمين للقيام بعمل شبكات اوتوماتيكية على سبيل المثال انت تستعمل التطبيق و يمكنك التراسل مع من حولك عن طريق البلوتوث دون الحاجة للأنترنيت مساحة 50 متر فقط و هناك شخص اخر يستعمل التطبيق بنهاية مساحتك الـ 50 متر فبهذه الحالة الشخص الثاني يقوم ببث و التراسل مع اشخاص اخرين بمساحة 50متر اخرى اي بمعنى انه الشخص الاول يمكنه التراسل مع مع الشخص الثالث بمساحة 100 متر عن طريقة مشاركة الشبكة مع الشخص الذي يوصل بينهما و بذلك تنتقل و تتوسع المساحة من شخص الى اخر لذلك يجب ان يتم استعمال هذا البرنامج بعدد مستخدمين كبير جدا

وتجددت صباح اليوم الأربعاء التظاهرات في مناطق شمال بغداد، فيما قطعت السلطات الأمنية عددا من الطرق الحيوية وسط العاصمة.

وشهدت بغداد ومحافظات جنوبية أخرى أمس الثلاثاء، تظاهرات حاشدة مطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، قتل فيها 3 مدنيين على الأقل وجرح أكثر من 250.

وفي هذه الاثناء تشهد بعض مناطق العاصمة بغداد انتشارا كثيفا للقوات الأمنية على خلفية تحضيرات لاحتجاجات جديدة.

القوات الأمنية العراقية عززت تواجدها في العاصمة، وأطلقت النار في الهواء لتفريق المتظاهرين في منطقة الباب الشرقي.

وتوجه رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، في وقت سابق الأربعاء، إلى مدينة الناصرية بصحبة وفد عسكري وأمني، وعقد اجتماعا لتطويق الحراك الشعبي المدني، وسط أنباء عن إطلاق نار على المتظاهرين.

واندلعت المظاهرات في مناطق متعددة شمال وغرب العاصمة وشرقها حتى جنوبها وتم حرق الإطارات وقطع طرق حيوية تربط العاصمة ببقية المحافظات.

ووردت أنباء عن اندلاع مواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، وإطلاق نار في الهواء والغاز المسيل للدموع في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد. (النهاية)