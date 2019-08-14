حجاج البيت الحرام يبدءون العودة الى الديار مع انتهاء المناسك

(المستقلة)..بدأ قرابة 2.5 مليون حاج، الاستعداد للعودة الى ديارهم بعد اختتام مناسك الحج بطواف الوداع، مع اقتراب أكبر تجمع سنوي للمسلمين في العالم من الانتهاء، دون أي حوادث تذكر.

وقال مسؤولون كبار إنَّ المناسك لم تشهد أي حوادث كبرى، وإنَّ الخطط اللوجيستية والأمنية والصحية كانت ناجحة، بالرغم من هطول أمطار غزيرة في بعض الأيام.

وتربط المملكة سمعتها بإشرافها على الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، وتنظيم الحج. وتأمل في استمرار الأعداد في التزايد، لمساعدتها على تعزيز قطاع السياحة.

ورمى الحجاج الجمرات في منى قبل أن يعودوا إلى الحرم المكي، الذي امتلأ بالطائفين والمصلين الذين يستعدّون للمغادرة.

وقال جاسم علي حقاني، وهو حاج سعودي، إنَّه يشعر بالامتنان للسلطات، على حسن إدارتها للمناسك.

وقال وهو يستعدّ لأداء طواف الوداع في مكة «ما أقدر أن أعبر عن فرحتي وسروري… الإنسان ما يجي الحج إلا وفي حاجات في نفسه يدعو الله سبحانه وتعالى. في المريض وفي المعسر والمديون وهذه ما يعطيها الإنسان إلا الله عز وجل، فيدعو الله بما أراد في نفسه» .

وتدفق ما يقرب من مليونين ونصف المليون حاج هذا العام، أغلبهم من خارج السعودية، لأداء الفريضة التي تستغرق خمسة أيام.

ونشرت السلطات أكثر من 120 ألف فرد من قوات الأمن، وأكثر من 30 ألفاً من العاملين بالقطاع الصحي، للحفاظ على سلامة الحجاج وتقديم الإسعافات الأولية لهم.