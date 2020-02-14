«حب كبير».. طلبة من تايلاند يدعمون الصين لمواجهة «كورونا» في عيد الحب

(المستقلة) ممدوح بليغ/ تجمع نحو ثلاثة آلاف طالب تايلاندي، اليوم الجمعة، في فناء مدرسة بإقليم أيوتايا تعبيرا عن تمنياتهم الطيبة في عيد الحب للصين التي تكافح وباء فيروس كورونا.

وهتف طلاب ومعلمو مدرسة جيراسات ويتايا «يا صين.. واصلي الكفاح» أثناء تجمعهم وبرفقتهم زوج من الفيلة ليصنعوا معا شكل قلب، بحسب وكالة أنباء رويترز.

وقال ليانغ جيه، معلم اللغة الصينية في المدرسة، وهو من مدينة شيامين على ساحل الصين الشرقي «الناس في الصين الآن يشعرون بالقلق والهلع، لذا ينبغي أن تعطيهم شعوب الدول الأخرى الثقة ليتمكنوا من الصمود».

ورصدت تايلاند 33 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لكنها لم تسجل أي حالة وفاة حتى الآن.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين في أحدث بيان لها عن رصد 121 حالة وفاة جديدة و5090 إصابة أخرى بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي يوم الخميس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 63851 حالة.