حبس زوج «شيرين عبدالوهاب» بتهمة الشروع في القتل

المستقلة /أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكما بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام، فى القضية المتهم فيها بالشروع فى قتل المنتج ياسر خليل، أمام منزله، بعدما أشهر السلاح النارى فى وجهه.

وأكدت شركة “أوبرا للمحاماة والاستشارات القانونية”، التى تولت الدفاع عن ياسر خليل، فى الدعوى رقم 16202 لسنة 2019، جنح التجمع الأول فى تصريحات صحفية، أن موكلها كان قد قدم تقدم ببلاغ رسمى ضد حسام حبيب، خلال شهر ديسمبر الماضى، بعدما توجه، وآخرون، إليه، والتعدى عليه بالضرب بالأسلحة، ما تسبب فى إحداث إصابته.

وأسفرت التحقيقات، عن تقديم الطرفين للمحاكمة الجنائية، ببراءة المنتج ياسر خليل، ومعاقبة حسام الدين حبيب، بالحبس لمدة عام، والتعويض بقيمة 10 آلاف جنيه.