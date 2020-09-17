حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة استغلال طفلتهما

المستقلة / منى شعلان/ أمرت النيابة العامة المصرية، منذ قليل ، بحبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات ، بعد الاستماع لأقوالهما.

حيث وجهت لهما النيابة العامة المصرية بحبس أحم اتهامات بإستغلال طفلتهما الصغيرة في تصوير مقاطع فيديو للتربح، والاتجار بالبشر، واستخدام الطفلة في أعمال السوشيال ميديا، وتعريض حياتها للخطر“.

ونفى اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب ما نسبته النيابة العامة لهما من تهم، وقالا: “بنحب ابنتنا وبنخاف عليها من أي شيء يؤذيها وإحنا كنا بنهزر في الفيديو وجميع المتابعين متفهمين قصدنا كويس، والموضوع الغرض منه الترفيه والضحك مع الناس ، وليس بسبب التربح”.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهمين ، صباح أمس ، بناءً على قرار النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما في الاتهامات الموجهة إليهما بشأن نشر فيديوهات لاستغلال طفلتهما، والاتجار بها لتحقيق مشاهدات عبر قناتهما على اليوتيوب.