حبة البركة لمعالجة السرطان… ومصدر مهم للطاقة

(المستقلة)..عرفها العرب قبل آلاف السنين، ومن ثم اكتشفها الأوربيون في القرن الماضي. إنها الحبة السوداء أو حبة البركة، وهي دواء للكثير من الأمراض، وخصوصا زيتها، لقيمته الغذائية العالية وخصائصه الطبية.

حبة البركة هي عشب نباتي ينمو سنويا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وتنتمي إلى فصيلة اليانسون. وتحتوي ثمرة هذا النبات على كبسولة بداخلها بذور بيضاء ثلاثية الأبعاد، والتي تتحول ألوانها إلى الأسود بعد تعرضها إلى الهواء. وتسمى الحبة السوداء أيضا بالكمون الأسود.

فوائد الحبة السوداء كثيرة وتناولها يقي من أمراض كثيرة. وعكف العلماء منذ القرن الماضي على معرفة كيفية عمل الحبة السوداء، والذي استدعى معرفة مكونات البذور، وخاصة أن العرب وسكان شمال إفريقيا وبعض بلدان آسيا على معرفة طويلة بفوائد حبة البركة وحرصوا على تناولها. ومن الأفضل استعمال زيت حبة البركة.

والفوائد التالية هي بعض محاسن حبة البركة:

مخفف للآلام

حبة البركة تستعمل كمخفف للآلام. ويساهم زيت حبة البركة في عملية التئام الجروح وعلاج أثار الحروق الكبيرة الناتجة عن الأسلحة الكيمائية. وتناول الحبة يقلل أيضا من الآثار الجانبية الناتجة عن إدمان الأفيون.

معالج لأمراض السرطان

أثبتت الدراسات العلمية الحديثة جدوى طريقة العلاج العربية والشرقية لحبة البركة ضد بعض أمراض السرطان، كسرطان الأمعاء. وتعمل الحبة على وقف نمو الخلايا السرطانية ومنع انتشارها في الجسم.

وحبة البركة تمنع نمو أنواع أخرى من السرطان، كما أوضحت ذلك بعض التجارب التي أجراها علماء “مختبر علاج السرطان بالطرق الإحيائية” في ولاية ساوث كاليفورنيا الأميركية.

وذكر العلماء أن للحبة السوداء تأثيرا كبيرا على إنتاج خلايا الدم وتقوية مناعة الجسم ضد السرطان، كما ذكر موقع “أبوتيكن أومشاو” الطبي.

مصدر للطاقة

تحتوي حبة البركة على الكثير من المواد الغذائية المهمة للجسم، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن والبروتينيات النباتية، وبعض الأحماض الدهنية غير المتشبعة.

كيفية تناول حبة البركة

يُنصح بتناول كميات قليلة جدا من حبة البركة، وذلك إما بطحنها أو برش بذورها على المواد الغذائية أو مع السلطات. ويمكن طحن الحبة ومزجها مع الماء وشربها أيضا.

وينصح خبراء موقع “تسينتروم دير غيسوندهايت” الألماني المختص بتناول حبة البركة يوميا وقبل ساعة من وجبة الطعام. ويمكن مزج دهون البذرة مع العسل للتخفيف من الطعم اللاذع لها. وفي حالات العلاج من أمراض السرطان يُنصح بتناول ملعقة من حبة البركة ثلاث مرات في اليوم.

المصدر : غدي نيوز