حامد الجزائري قائد سرايا الخرساني ينفي مقتله في تسجيل صوتي

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(المستقلة)… نفى حامد الجزائري، زعيم سرايا الخرساني إحدى فصائل الحشد الشعبي في العراق، مقتله في تسجيل صوتي.

واستهدفت غارة جوية أميركية جديدة فجر السبت قيادياً في الحشد الشعبي شمال بغداد، بحسب ما أفاد التفلزيون الرسمي العراقي، في تطوّر يأتي بعد 24 ساعة على غارة مماثلة أدّت لمقتل كل من نائب رئيس هذا التشكيل العسكري الموالي لطهران والجنرال الإيراني الواسع النفوذ قاسم سليماني.

وفي حين لم يحدّد التلفزيون في الحال هوية القيادي المستهدف، أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس أنّ الغارة “أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى” من دون أن يحدّد عددهم.
من جانبها نفت قيادة العمليات المشتركة، السبت، الأنباء التي تحدثت عن وجود غارة جوية استهدفت رتلاً لطبابة الحشد في التاجي شمالي بغداد ليلة أمس.

 

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها تلقته (المستقلة).. اليوم  “تنفي قيادة العمليات المشتركة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود غارة جوية ليلة امس، استهدفت رتلاً لطبابة الحشد الشعبي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد”.

ودعت قيادة العمليات المشتركة، بحسب البيان، إلى “توخي الدقة في نقل المعلومات والحذر من بث الشائعات ونشرها خاصة في الوقت الحالي”. (النهاية)

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