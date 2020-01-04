حامد الجزائري قائد سرايا الخرساني ينفي مقتله في تسجيل صوتي
(المستقلة)… نفى حامد الجزائري، زعيم سرايا الخرساني إحدى فصائل الحشد الشعبي في العراق، مقتله في تسجيل صوتي.
واستهدفت غارة جوية أميركية جديدة فجر السبت قيادياً في الحشد الشعبي شمال بغداد، بحسب ما أفاد التفلزيون الرسمي العراقي، في تطوّر يأتي بعد 24 ساعة على غارة مماثلة أدّت لمقتل كل من نائب رئيس هذا التشكيل العسكري الموالي لطهران والجنرال الإيراني الواسع النفوذ قاسم سليماني.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها تلقته (المستقلة).. اليوم “تنفي قيادة العمليات المشتركة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود غارة جوية ليلة امس، استهدفت رتلاً لطبابة الحشد الشعبي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد”.
ودعت قيادة العمليات المشتركة، بحسب البيان، إلى “توخي الدقة في نقل المعلومات والحذر من بث الشائعات ونشرها خاصة في الوقت الحالي”. (النهاية)
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