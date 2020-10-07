حالة الطقس اليوم في العاصمة بغداد

المستقلة / توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل اجواء مستقرة وانخفاض بدرجات الحرارة .

وذكر بيان للهيئة ان (طقس اليوم الأربعاء سيكون في عموم مناطق البلاد صحواً)، ولفت الى ان (درجة الحرارة العظمى في بغداد ستكون 36 مئوية)، وأضاف ان (طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً في مناطق البلاد ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق).

وتحولت العاصفة الاستوائية دلتا إلى إعصار في الكاريبي وستبلغ قوة شديدة عند مرورها بشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية قبل الوصول الى جنوب الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وقال المركز الوطني للاعاصير إن (دلتا ترافقها رياح يمكن ان تصل سرعتها الى 130 كليومترا في الساعة وقد تكون أقوى في جنوب غرب جامايكا وتتجه نحو سواحل الولايات المتحدة في خليج المكسيك بسرعة 11 كليومترا في الساعة)