حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا تسجلها ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اثبتت نتائج التحاليل في مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد ، تماثل ستة مصابين بفيروس كورونا للشفاء التام في محافظة ذي قار.
وقال بيان صادر عن دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الفحص المختبري لعينات ارسلت الى مختبر الصحة العامة اكد اكتساب ست حالات مصابة بفيروس كورونا الشفاء التام “.
وتابع البيان ان ” عدد الذين تماثلوا للشفاء التام من كورونا في المحافظة ارتفع الى 41 حالة شفاء من بين 63 اصابة مسجلة “.

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