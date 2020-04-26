حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا تسجلها ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اثبتت نتائج التحاليل في مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد ، تماثل ستة مصابين بفيروس كورونا للشفاء التام في محافظة ذي قار.

وقال بيان صادر عن دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الفحص المختبري لعينات ارسلت الى مختبر الصحة العامة اكد اكتساب ست حالات مصابة بفيروس كورونا الشفاء التام “.

وتابع البيان ان ” عدد الذين تماثلوا للشفاء التام من كورونا في المحافظة ارتفع الى 41 حالة شفاء من بين 63 اصابة مسجلة “.