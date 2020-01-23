حالات انتحار جديدة في صفوف الشرطة العراقية في كركوك

المستقلة … صرح مصدر أمني اليوم الخميس من محافظة كركوك شمال العراق، أن شرطياً عراقياً قد أنتحر وذلك من خلال اطلاق رصاصة على نفسه اثناء تأديته واجبه العسكري.

يذكر أن الشرطي الذي قام بأطلاق النار على نفسه منتحراً، ينتسب الى الشرطة الاتحادية اثناء تأدية واجبه داخل برج في ناحية تازة في الجنوب الشرقي من مدينة كركوك على مسافة 20 كم.

و تشهد المدن العراقية والمحافظات في فترات مختلفة وقوع حالات انتحار مشابهة ويشخصها الخبراء انها تحدث بسبب الضغوط النفسية التي يعاني منها الاشخاص في مختلف حياتهم او مشاكلهم العائلية.