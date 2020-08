حاكم ولاية نيويورك ينتقد ترامب: كان عليه أن يقول الحقيقة لشعبه بشأن كورونا

انتقد حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو سياسة حكومة بلاده في التعامل مع جائحة كورونا المستجد، والطرق المتبعة في الإعلان عن الوباء.

وقال كومو: “كان على الرئيس أن يقول للشعب الأمريكي الحقيقة.. كان من الخطأ التقليل من خطر الوباء”.

وأضاف: “كان من الخطأ أن نقول أن الوباء سيختفي خلال فترة أعياد الفصح، وأنه سيختفي بطريقة سحرية”.

وتابع: “كان من الخطأ عدم إعداد برنامج اختبار وطني يشمل جميع الولايات الأمريكية، مع ضرورة التشديد على التقيد بالإجراءات والتوصيات الصحية المتبعة في مثل هذه الحالة”.

The president has to tell the American people the truth.

It was a mistake to downplay COVID.

It was a mistake to say it would be gone by Easter.

It was a mistake to say it will magically disappear.

And it was a mistake to not set up a national testing program. pic.twitter.com/YOJosnHy6a

