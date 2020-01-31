حادث غريب في مصر.. العثور على 5 عمال لم تتحلل جثثهم رغم مرور أسبوع على الوفاة

المستقلة/ في واقعة غريبة شغلت الرأي العام المصري، عثرت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، على جثث 5 عمال نظافة داخل عمارات الإسكان الاجتماعي بأكتوبر، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وتوصلت قوات الأمن المصرية، إلى أن الضحايا لفظوا أنفسهم الأخيرة أثناء نومهم بسبب استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون، نتيجة تركهم نيران الموقد للتدفئة، داخل غرفة محكمة الغلق لا تحتوي على أي فتحات تهوية.

وكشفت نيابة أكتوبرعن مفاجأة عند معاينة جثامين العمال الخمس الذين تم العثور عليهم داخل غرفة في عقار تحت الإنشاء بمنطقة الإسكان الاجتماعي، أن الوفاه حدثت منذ أسبوع، فيما لم يتم اكتشاف الواقعة سوى صباح اليوم.

وبالرغم من مرور أسبوع على الوفاة إلا أن الجثث بحالتها ولم تتحلل أو تتعفن، ورجحت معاينة النيابة المصرية، أن برودة الجو هي سبب عدم تحلل أو تعفن الجثامين.

وكانت الأجهزة الأمنية، عثرت على جثامين 5 عمال نظافة، صباح اليوم الجمعة، تبين أنهم من مركز جهينة بمحافظة سوهاج، وأعمارهم تتراوح بين 18 و20 عاما.