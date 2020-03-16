حاخام لليهود : لا تقبلوا حائط البراق

المستقلة /قال كبير الحاخامين في البلدة القديمة بالقدس، اليوم الإثنين، إن على المتدينين اليهود الامتناع عن تقبيل أحجار حائط البراق “حائط المبكى” مضيفا بذلك إجراء آخر إلى ما اتخذته السلطات الدينية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويتعبد يهود بأعداد كبيرة عند حائط البراق وغالبا ما يضعون صلوات مكتوبة في الفواصل الموجودة بين أحجاره. وتقبيل الحائط ليس من الشعائر الدينية اليهودية لكن بعض المتدينين يفعلون ذلك.

وفي الأسبوع الماضي، حثت الحاخامية اليهودية الرئيسية المتدينين اليهود على الابتعاد عن حائط البراق بسبب المخاوف من فيروس كورونا لكن بعض اليهود استمروا في زيارة المكان للتعبد.

وفي بيان قال شموئيل رابينوفيتش كبير حاخامين الحائط لليهود “لا تقبلوا أحجار الحائط”.

وأضاف البيان أن على كل من المتدينين أن يبتعد “مسافة مناسبة” عن الآخر وأن “يلتزم بالعادات الصحية الضرورية”.

وكانت السلطات الدينية الفلسطينية قد أمرت، أمس الأحد، بإغلاق المسجد وقبة الصخرة داخل مجمع المسجد الأقصى لحين إشعار آخر وطلبت قصر الصلاة على ساحات المجمع.

وأعلنت إسرائيل عن 255 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى الآن. وهناك 39 حالة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. ولم يتم الإعلان عن أي حالات في قطاع غزة.(رويترز)