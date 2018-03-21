حاتم فهمي ضيف راديو مصر اليوم

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يحل الفنان حاتم فهمي اليوم الاربعاء ضيفا على برنامج “مسا مسا” والذى يقدمه المذيع محمد منير على اذاعة راديو مصر ، فى الثانية عشر منتصف الليل .

ويظهر حاتم فى مسا مسا بعد غياب طويل عن الظهور الاعلامى، حيث يتحدث حلال البرنامج عن العديد من الموضوعات الفنية والغنائية، ويكشف عن أسباب غيابه عن الساخة الفنية ورأيه فى اوضاع الغناء.

كما يكشف عن خططه المستقبلية والمشروعات الغنائية المقبلة، وايضا يتحدث عن اهم اعماله مثل كل يوم ومش من حقك وماتخفش عليا وهى الاغانى حققت نجاحات كبيرة وقت طرحها والحلقة من اعداد حسام الزلال .