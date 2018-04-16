حاتم العراقي يحقق 2.5 مليون مشاهدة لـ “شوقي الك موعادي”

(المستقلة).. بعد أيام قليلة جداً من طرح أحدث أغنياته المنفردة “شوقي الك موعادي”، حقق الفنان حاتم العراقي نسبة مشاهدة عالية تخطت المليونين و 500 ألف مشاهدة على موقع “اليوتيوب”.

وحقق العراقي بذلك نجاحاً نجاحاً ملفتاً للأغنية التي جاءت عبر تعاون جديد مع الشاعر حيدر الأسير، وألحان وتوزيع عمار العاني، وهي من الأغنيات العاطفية الكلاسيكية.

تقول مقدمة الاغنية:

شوقي إلك مو عادي

شوق الغريب ينادي

بغربة أحس ببلادي من دونك

مشتاق أغفى انا على صدرك

وأشم انفاسك وعطرك

من عمري على عمرك

يا شمعة عيد ميلادي…

وكان حاتم العراقي طرح العمل الجديد “شوقي الك موعادي” عبر القناة الخاص بروتانا للصوتيات والمرئيات في موقع “اليوتيوب”.

كما يقوم العراقي حالياً بتسجيل وتنفيذ موسيقي لمجموعة من الأعمال الغنائية التي سيطرحها ضمن خطة يقوم بالإعلان عنها الفترة المقبلة بعد إجتماعه مع الشركة المنتجة لأعماله “روتانا” حيث ينوي طرح “ميني ألبوم” جديد أو يقوم بطرح الأعمال الجديدة بشكل منفرد.