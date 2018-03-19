حاتم العراقي يتألق أمام جمهور قصر السلطان في دبي

(المستقلة)..بصوت شجي يحمل طابع الحنين والفرح بنفس الوقت، وأمام عدد كبير من الجمهور المتنوع الجنسيات العربية من الأفراد والعوائل، أحيا الفنان العراقي “عندليب الأغنية العراقية” أجمل أمسياته الغنائية على مسرح فندق قصر السلطان بوتيل هوتيل في دبي، وتنقل برفقة فرقته الموسيقية بين عدد كبير من المواويل والأغنيات التي لم يتوقف الجمهور الذي وصفهم العراقي بالجمهور الراقي، عن المطالبة بالأغنيات.

وجاء إختيار المطرب العراقي من الأغاني، بين الأغنيات ذات الإيقاع السريع والراقص، وبين البطيء التأملي المرتكز على المعاني والكلمات، من جديده الذي طرحها مؤخراً كمنفردات أو من خلال الألبوم الأخير، وقديمه من أرشيفه الغنائي الكبير، الذي يحفظه الجمهور.

وأعرب حاتم العراقي عن سعادته الغامرة بالجمهور المتواجد في فندق قصر السلطان في دبي، وبالأجواء الأكثر من رائعه الذي زرعها بالحفل على حد وصفه، شاكراً إدارة قصر السلطان على حسن التنظيم والإستقبال المبهر.

وكان حاتم العراقي قد أحيا في بداية الشهر آذار/مارس 2018، حفلاً غنائياً في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، وسط حضور جماهيري كبير، أعلن من خلاله عودته للغناء بعد توقف لأسباب خاصة.