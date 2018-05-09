جينيفر لوبيز تسرق الأضواء بفُستان مُرصّع بالأحجار الكريمة

(المستقلة)..أبرزت النجمة العالمية مُتعددة المواهب “جينيفر لوبيز” جمالها اللاتيني وقوامها الرّشيق في سهرة حفل ميت غالا ليلة الإثنين، فوصلت النجمة إلى الحفل برفقة حبيبها لاعب البيسبول السابق أليكس رودريغز، الذي تألّق هو الآخر ببدلة كلاسيكية نسقها مع الببيون.

صممت علامة “بالمين” فُستان لوبيز للسهرة الأرقى في عالم الأزياء، فرُصّع الجُزء العلوي من الفُستان بالأحجار الكريمة، بينما انسدل على الأرض ذيله المصنوع من الريش الأسود، وأضافت لوبيز الكثير إلى طولها بانتعال كعب عالي.

أمّا على صعيد المكياج وتسريحة الشعر، فاعتمدت جينيفر الكونتور مع مكياج العيون السموكي وأحمر شفاه بلون النيود، في حين اختارت تسريحة الشّعر المُثبّت، وزيّنت أذنيها بأقراطٍ ذهبية على شكل أجنحة.

يُذكر أنّ أزياء حفل ميت غالا تتغير سنويّاً بحسب المحور الذي يتم اعتماده، في إشارةٍ أنّ محور العام الحالي يدور حول خيال الأزياء الكاثوليكية.