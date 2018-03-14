جينا هاسبل اول أمرأة تقود الـCIA

(المستقلة).. رشح الرئيس الامريكي دونالد ترامب جينا هاسبل لتكون اول أمرأة تقود وكالة الاستخبارات المركزية.

وقال ترامب في بيان اصدره البيت الابيض “سيتم ترشيح نائبة مدير وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل لتحل محل المدير بومبيو وستكون أول سيدة تشغل منصب مدير السي إي أي، وهو حدث تاريخي”.

واشار ترامب الى ان هاسبل عملت نائبة لرئيس الوكالة ماك بومبيو الذي اعلن عن تعيينه وزيرا للخارجية محل ريكس تيلرسون.

اما المرشحة جينا هاسبل فقالت “أنا ممتنة للرئيس ترامب لإتاحة الفرصة وكذلك الفخر بثقته بي ليتم ترشيحي لأكون المدير القادم لوكالة المخابرات المركزية. وإذا تم تثبيت التعيين، فإنني أتطلع إلى تزويد الرئيس ترامب بالدعم الاستخباراتي البارز الذي كان يتوقعه خلال سنته الأولى في منصبه”..