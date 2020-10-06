جيل فيسنتي البرتغالي صاحب المركز السابع يضم الدولي العراقي علاء عباس

المستقلة / – انتقل لاعب المنتخب العراقي، علاء عباس، إلى الدوري البرتغالي، من بوابة جيل فيسنتي، هذا الصيف.

ورفض علاء عباس، عرض الكويت، للاستمرار معه، كما أدار ظهره لعروض الزوراء والشرطة، وفضل عرض النادي البرتغالي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريح صحفي تابعته المستقلة، علاء عباس تلقى بعض العروض العربية والخليجية، بجانب اهتمام أندية الدوري العراقي، لكنه فضل الاحتراف في البرتغال”.

وأوضح أن عباس يبحث عن نفسه باللعب للدوريات الكبرى في أوروبا، ويسعى للنجاح مع جيل فيسنتي.

يشار إلى أن اللاعب علاء عباس مثل نادي الكويت في الموسم الماضي.