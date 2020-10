الممثل الأمريكي”جيف بريدجز” يعلن إصابته بسرطان الغدة الليمفاوية: التوقعات مطمئنة

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن جيف بريدجز الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار وبطل فيلم (ذا بيج ليباوسكي) “ليباوسكي الكبير” عام 1998 إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية.

وكشف بريدجز (70 عاما) عن إصابته فى بيان عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، مستخدما أسلوب The Dude، الشخصية التي لعب دورها في الفيلم الشهير The Big Lebowski.

وقال بريدجز إنه بدأ العلاج وإن التوقعات مطمئنة ،كما أعرب عن امتنانه لعائلته وأصدقائه وفريقه الطبي ووعد بإبقاء المعجبين على اطلاع حول تعافيه.

I’m profoundly grateful for the love and support from my family and friends.

Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixl

Love, Jeff

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020