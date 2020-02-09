جويل تستخدم ماكنة الحلاقة الرجاليّة بشكل جريء

المستقلة / أكثر من مليون و700 الف متابع شاهد فيديو خبيرة التجميل ومقدّمة البرامج جويل ماردينيان خلال أقل من 24 ساعة على تطبيق إنستغرام، ووصف البعض ما قامت به بالخطوة الجريئة.

وظهرت جويل ماردينيان في الفيديو المُنتشر بكثافة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي تستخدم مكنة الحلاقة الّتي يستخدمها عادةً الرجال لحلاقة ذقنهم ورأسهم، وتقوم بإزالة جزء من شعر رأسها.

وانهالت التعليقات على فيديو جويل ماردينيان غير المُتوقّع، وعلّقت إحداهن بالقول “مجنونة”.