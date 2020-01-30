جوهرة العراق ” مهند علي ” الى البرتغال قادمًا من الدحيل القطري

المستقلة … وصل مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم، مهند علي، إلى البرتغال اليوم الخميس، من أجل التوقيع مع فريق بورتيمونينسي البرتغالي.

وذكرت صحيفة “آبولا” البرتغالية، أن “المهاجم العراقي مهند علي، متواجد بالفعل في البرتغال من أجل التوقيع مع فريق بورتيمونينسي لمدة عامين ونصف”.

وأضافت، أن “النادي البرتغالي سيقدم اللاعب العراقي رسمياً لوسائل الاعلام يوم السبت المقبل، إذ من المؤمل ان يخوض ول مبارياته مع الفريق امام سبورتنج في التاسع من شباط المقبل”.

يذكر أن ميمي انتقل إلى صفوف فريق الدحيل القطري في الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه لم يجد مساحة كافية للعب.

وكان ميمي قد تعاقد مع الوسيط الإيطالي، كرستيان اميلي لإيجاد فريق أوروبي للاعب.