جونسون يتعافى “جيداً” من كورونا

(المستقلة)..أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، أن جونسون يحقق تقدماً جيداً جداً في تعافيه من مرض كوفيد-19 فيما قال وزير الصحة مات هانكوك إن بريطانيا لم تبلغ ذروة تفشي فيروس كورونا بعد.

وارتفعت حصيلة وفيات الفيروس في بريطانيا إلى 9875 الجمعة بزيادة 917 وفاة جديدة. وتجاوز هذا العدد أسوأ حصيلة يومية حتى الآن في إيطاليا التي سجلت أعلى عدد وفيات بالمرض.

وجونسون في مراحل مبكرة من التعافي في الوقت الحالي بعدما أمضى ثلاث ليال في العناية المركزة.

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت “رئيس الوزراء يواصل تحقيق تقدم جيد جداً”.