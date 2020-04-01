جوليا بطرس ترد على أفيخاي أدرعي: من امتهن القتل لايملك الاحساس بالفن

(المستقلة)..رد مكتب الفنانة اللبنانية جوليا بطرس على بطاقة تهنئة ارسلها الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بمناسبة عيد ميلادها قائلا : ليس من عادة السيدة جوليا بطرس الدخول في نقاش مع احد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لكن المعايدة المسمومة بعيد ميلادها التي وصلتها اليوم من الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي تفرض الاتي :

اولا- رفض هذه المعايدة المريبة.

ثانيا- ان من امتهن الاحتلال وارتكاب الجرائم والمجازر لا يملك الحد الادنى من الحس الموسيقي وتذوق الفن واللحن لانه مفطور على القتل والارهاب والتعذيب والتنكيل بالابرياء وانتهاك الحقوق المشروعة للشعوب

ثالثا- مهما حاول العدو الظهور بمظهر الحمل الوديع وصاحب الاحساس المرهف، لن يتمكن من محو ما ارتكبه – ولا يزال- بحق الشعب الفلسطيني المقهور والمعذب، وبحق الشعوب العربية عموما والشعب اللبناني خصوصا، وستبقى ممارساته المدانة وصمة عار لن تمحوها عاطفة كاذبة من هنا وتمنيات مخادعة من هناك.

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