جولة عربية لأمير قطر تشمل الأردن وتونس والجزائر

المستقلة /قالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيقوم بجولة زيارات رسمية للعديد من الدول العربية، ابتداء من الأحد.

وذكرت الوكالة أن أولى الزيارات ستكون للمملكة الأردنية الهاشمية، الأحد، “تستمر يومين”، ومن بعدها سيقوم بزيارة لكل من تونس والجزائر، على التوالي.

وقالت الوكالة إن الجولة تأتي “في إطار ثوابت دولة قطر، وحرصها على التواصل والتنسيق، وتعزيز العلاقات وتطويرها مع الأشقاء” .

ولفتت إلى أن الجولة ستشمل التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، “التي سيتم توقيعها في دعم وتعزيز هذه العلاقات، وفتح آفاق جديدة من التعاون أمامها، بما يخدم المصالح القطرية مع الدول الثلاث وشعوبها الشقيقة، وكذلك القضايا والحقوق والتطلعات العربية بوجه عام”.

سمو أمير البلاد المفدى يقوم غدا الأحد بزيارة رسمية لكل من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والجمهورية التونسية الشقيقة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. #قنا pic.twitter.com/rTpDdM9leb — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 22, 2020

وقالت إن الجولة “تتزامن مع تزايد التحديات والأخطار المحدقة بالأمة العربية من كل الجهات، بدءا بالقضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، مرورا بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها الأشقاء في شمال سوريا، وكذلك الأوضاع والمستجدات في ليبيا واليمن والصومال وغيرها من البلاد العربية”.