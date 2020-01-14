جورج وسوف يروج لحفله في الدوحة

(المستقلة)..روج الفنان جورج وسوف لحفله الغنائي، بأحد الفنادق الكبرى في العاصمة القطرية “الدوحة”.

ونشر وسوف “بوستر” دعائيا للحفل، عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، وعلق: “للمرّة الأولى في قطر، حفلة استثنائية للفنان جورج وسوف بانتظاركم في فندق لا سيجال، الدوحة في 10 شباط/فبراير 2020”.

وأحيا الفنان جورج وسوف حفلا غنائيا يوم 25 كانون الاول/ديسمبر الماضي، في مدينة اللاذقية في سوريا، احتفالا بأعياد رأس السنة.

يذكر أن الفنان جورج وسوف طرح مؤخرا عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب” فيديو كليب أغنيته الجديدة “سكت الكلام”.