جورجينا رزق.. ملكة جمال تتحدى التقدم بالسن

(المستقلة)..نشر الفنان اللبناني وليد توفيق صورة تجمع بينه وبين زوجته ملكة جمال لبنان والعالم جورجينا رزق وذلك بعد غياب سنوات، حيث بدت علامات التقدم بالسن واضحة عليها لكنها حافظت على نفس الجمال والإطلالة المشرقة التي تمتعت بها دوماً.

وظهرت جورجينا رزق مع أصدقاء عائلتها ومع زوجها وليد توفيق خلال الاحتفال بالأغنية الجديدة التي يستعد توفيق لإصدارها وهي أغنية قلبي وقلبك، جورجينا ظهرت على وجهها بعد التجاعيد والانتفاخ حول العين وهو أمر طبيعي جداً لم يقلل من جمالها على الإطلاق.

كما ظهرت ملكة جمال الكون السابقة في الصور مع مكياج خفيف جداً وإطلالة تناسب المنزل والأجواء العائلية أكثر بعيداً عن أي مظهر رسمي مبالغ فيه وهو ما يعكس اهتمامها الشديد بجمالها وسلامة بشرتها.

جورجينا رزق من مواليد يناير 1953 أي أنها تبلغ من العمر حالياً 67 عاماً، في حين جملت ابنتها نفس ملامحها الجميلة إلا أن الأم في فترة شبابها كانت أكثر جمال وتألق من ابنتها حالياً.

جورجينا رزق هي عارضة الأزياء اللبنانية وملكة جمال لبنان لعام 1970 لتحصل عام 1971 على لقب ملكة جمال الكون، لكنها لم تتمكن من حضور حفل تتويج ملكة جمال الكون لعام 1972 بسبب المخاوف من هجوم إرهابي.

أما عن حياة جورجينا رزق الشخصية فقد تزوجت من المناضب الفلسطيني علي حسن سلامة بعد قصة حب قوية وذلك عام 1977 ورزقت منه بابنها الأول الذي أطلقت عليه اسم علي أيضاً تيمناً بوالده، إلا أن علي حسن سلامة والمُلقب بالأمير الأحمر تم اغتياله عام 1979.

في عام 1990 تزوجت جورجينا رزق مرة أخرى من الفنان الشهير وليد توفيق بعد قصة حب أخرى وظهرت في العديد من الصور العائلية التي شارك فيها ابنها الأكبر من زوجها الأول علي.

جورجينا رزق الجميلة التي لم يغيرها الزمن بل احترمت سمات جمالها وعمرها بل أنها احترمت التقدم بالسن وحافظت على إطلالات تناسب كل مرحلة عمرية مرت بها وهو ما زادها جمال وتألق.