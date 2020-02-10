«جوجو رابيت» يحصد جائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس

(المستقلة) – منى شعلان/ حصد فيلم

«جوجو رابيت» جائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس، في الدورة رقم 92، وهو من تأليف وإخراج تايكا وايتيتي، ومقتبس من رواية للكاتبة Christine Leunens.

نافس جوجو رابيت في نفس الفئة، فيلم «الرجل الأيرلندى» ، الذي كتبه ستيفين زيليان، وهو مأخوذ عن كتاب “سمعت إنك تطلي المنازل”، لكاتبه تشارلز براندت.

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«الرجل الأيرلندى» من إخراج مارتن سكورسيزي، وبطولة آل باتشينو وروبرت دي نيرو وجوي بيشي، كما نافسه فيلم “جوكر”، الذي كتبه تود فيليبس، وسكوت سيلفر، ومن بطولة خواكين فينيكس، وفيلم Little women نافس في الفئة نفسها، وهو من إخراج وتأليف Greta Gerwig، وبطولة سيرشا رونان، وإيما ستون.

كما نافسه فيلم «الباباوان» وهو من إخراج Fernando Meirelles، وتأليف Anthony McCarten، وبطولة Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujín.