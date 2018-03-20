جوجل توفر مميزات جديد لمساعدة منافسى أمازون على محركها للبحث

(المستقلة) …. كشف تقرير جديد أن شركة جوجل تعمل على تجميع عدد من تجار التجزئة الكبار لمنافسة أمازون فى مستقبل التسوق على الإنترنت، حيث إن جوجل تتعاون مع كل من شركات Target، وWalmart، وHome Depot، وCostco، وUlta للمشروع الجديد، ويمكن لهذه الشركات وأى شركات أخرى ترغب فى المشاركة، عرض كتالوجاتهم على جوجل، والتى ستظهر عندما يقوم أحد الأشخاص بالبحث عن أشياء معينة لشرائها.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فبدلا من أن تحصل جوجل على رسوم إعلان من هذه الشركات، ستحصل على جزء من المبيعات التى تتم، حيث أن هذا البرنامج هو امتداد لإعلانات Google Shopping الموجودة التى تظهر عند البحث عن منتج، فهى منفصلة عن قوائم البحث المجانية، وبدلاً من ذلك تظهر فى شريط جانبى مخصص للتسوق.

ويشير التقرير إلى أن جوجل تبيع حاليا عدد من الأدوات المنافسة لشركة أمازون لكونها المسيطرة على عالم البحث، كذلك فكون الأوامر الصوتية أصبحت جزء رئيسى من حياة العديد من الأشخاص فأن جوجل ستتمكن بذلك من التغلب فى المنافسة على مساعد أمازون الصوتى “أليكسا”، ولعل السبب وراء هذه الخطوة الجديدة من جوجل هو ملاحظتها أن المستخدمين يبحثون عن المنتجات بالصور، أو يسألون عن المكان الذى يمكنهم شراء غرض معين منه.

وفى الوقت الحالى يبدأ الباحثون بالبحث فى جوجل ولكن ينتهى بهم الأمر للشراء من أمازون، ما يؤدى لخروج تجار التجزئة التقليدين من المنافسة، والغرض من المشروع هو أنه بإضافة نتائج هؤلاء التجار فى جوجل فسيتمكنون من استرجاع جزء من العملاء الذين خسروهم.