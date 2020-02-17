جوجل تقرر إغلاق برنامج Google Station على مستوى العالم هذا العام

المستقلة .. أطلقت شركة جوجل في سبتمبر 2016 خدمة Google Station، وهي عبارة عن منصة جديدة للوصول إلى الإنترنت كشراكة بينها وبين وعدد من الشركات وذلك لجلب خدمة الواي فاي العامة المجانية لأكثر من مكان، إلا أن الشركة أعلنت اليوم أنها قررت إغلاق برنامج Google Station على مستوى العالم هذا العام.

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وبحسب موقع fonearena الهندى، فتقول جوجل إن الوصول إلى الإنترنت أصبح أكثر بساطة وأرخص مقارنةً بما كان يحدث منذ خمس سنوات مضت، حيث أصبحت باقات الإنترنت الهواتف المحمولة أعلى وبأسعار معقولة، كما أن توصيل الهواتف الجوالة يتحسن عالميًا، كذلك فهناك العديد من التحديات التى تواجه خدمة جوجل بما في ذلك اختلاف المتطلبات الفنية والبنية التحتية بين شركاء جوجل عبر البلدان، كما جعل من الصعب على محطة لتوسيع نطاق وتكون مستدامة، وخاصة لشركائها لإيقاف الخدمة.

وقالت الشركة إنها تعمل مع شركائها من أجل نقل المواقع الحالية، بحيث يمكن أن تظل موارد مفيدة للمجتمع، لذلك يمكننا أن نتوقع أن تستمر هذه الشبكات في العمل، لكن لن يتم دعمها بواسطة Google Fiber.

وقالت جوجل في بيان لها: “لا يزال التزامنا بدعم مليار مستخدم مقبل أقوى من أي وقت مضى، من مواصلة جهودنا لجعل الإنترنت يعمل لعدد أكبر من الناس وبناء المزيد من التطبيقات والخدمات ذات الصلة ومفيدة وتوفير التدريب على المهارات الرقمية للمستخدمين والشركات وإنشاء منصات مفيدة وتمكّن المطورين ومستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم. ”

على جانب أخر تمتلك جوجل “Project Loon” هو مشروع يهدف لتأمين خدمة الاتصال بالإنترنت فى المناطق النائية والبلدان النامية التى لا تتوفر فيها خدمات الإنترنت إلا على نطاق ضيق، حيث تعتمد جوجل على تصنيع مناطيد يتم إطلاقها لتُحلّق على ارتفاع حوالي 20 كم عن سطح الأرض، حيث تكون الرياح على هذا الارتفاع تجرى على شكل تيارات بطيئة الحركة وباتجاهات جريان مختلفة، مما يساعد على التحكم باتجاه حركة البالون بنقله إلى تيار الرياح المناسب.