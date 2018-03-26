جوجل تعليقا على حادث أوبر: سياراتنا كانت ستؤدى أداء مختلفا

(المستقلة) … بعد أسبوع من إعلان شركة أوبر عن تصادم سيارتها ذاتية القيادة مع أحد المشاة، ووفاته بعد دقائق، علق جون كارفسيك، الرئيس التنفيذى لشركة Waymo التابعة لجوجل على ما حدث، قائلا إنه واثق من أن سياراته كانت ستؤدى أداء مختلفًا، لأنها مبرمجة بشكل مكثف لتجنب مثل هذه الكوارث.

وقال كارفسيك عندما سئل عما إذا كانت سيارة Waymo ستتصرف بشكل مختلف عن سيارة أوبر ذاتية القيادة لصحيفة واشنطن بوست: “أستطيع أن أقول مع بعض الثقة إنه فى حالات مثل تلك التى تكون مع المشاة، لدينا الكثير من الثقة فى أن تقنياتنا ستكون قوية وقادرة على التعامل مع مثل هذه المواقف”.

جدير بالذكر أن شركتى أوبر وجوجل خاضتا صراعا كبير خلال الفترة الماضية بسبب تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، حتى تم تسوية القضية، إذ اتهمت جوجل شركة “أوبر” بأنها تستخدم أجزاء رئيسية من تكنولوجيا القيادة الذاتية لشركة Waymo، وأضافت أنها تسعى للحصول على أمر قضائى لوقف اختلاس تصميماتها.

وبعد إعلانها عن تسوية الدعوى الشهر الماضى، قال المدير التنفيذى لشركة أوبر Dara Khosrowshahi: “نحن نتخذ خطوات مع Waymo لضمان أن برنامج LIDAR وبرنامجنا يمثل فقط عملنا الجيد”.

وأضاف أحد المتحدثين باسم جوجل: “لقد توصلنا إلى اتفاق مع شركة Uber نعتقد أنه سيحمى الملكية الفكرية لـ Waymo الآن وفى المستقبل، ونحن ملتزمون بالعمل مع شركة Uber للتأكد من تطوير كل شركة لتكنولوجيتها الخاصة، وهذا يشمل اتفاقية تأكد من عدم إدراج أى معلومات سرية لـ Waymo فى أجهزة وبرمجيات مجموعة Uber Advanced Technologies Group”.