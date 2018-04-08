جوجل تسهل استخدام الرموز التعبيرية داخل متصفح “كروم”

(المستقلة) … تعمل شركة Google على تسهيل وصول المستخدمين إلى الرموز التعبيرية أثناء استخدامك متصفحChrome التابع لها، إذ يتميز أحدث إصدار منChrome Canary والذى يحمل رقم إصدار67.0.3389.0 على أجهزة Mac بميزة تسمح للمستخدمين الوصول إلى عدد كبير من الرموز التعبيرية.

ووفقًا لموقع 9to5 Google الأمريكى، هذا الأمر سيكون متوفرًا من خلال shortcut وسيجده المستخدم عند الضغط على زر الماوس الأيمن، وسيظهر خيار “emoji” فى بداية القائمة، ولكن توجد مشكلة وهى أن تلك الميزة لا تتوفر إلا فى نسخة Canary الخاصة أكثر بالمطورين.

وقالت الشركة إنها ستقوم بتوفير تلك الميزة فى إصدار مستقبلى من Chrome فى غضون شهر تقريبًا، وهو الأمر الذى سيوفر طريقة أسهل للحصول على الرموز التعبيرية بدلاً من نسخها من داخل الرسائل.