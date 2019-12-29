جوجل تستعد لإطلاق Pixel 4a بداية العام المقبل 2020

المستقلة … تنوي جوجل ان تعيد تجربة العام الماضي مع إطلاق Pixel 3a من اجل تعويض تراجع الهاتف الرئيسي وتوفير نسخة منه للمستخدمين في الفئة المتوسطة.

يذكر ان جوجل تواجه صعوبات في بيع هواتف بيكسل 4 لتقرر إطلاق Pixel 4a بداية العام المقبل 2020 بتصميم مختلف بشكل كبير في الأمام لكن بكاميرا منفردة بالخلف.

بحسب تسريبات OnLeaks سيأتي الهاتف بقياس 5.7 أو 5.8 بوصة مع شاشة بحواف نحيفة وكاميرا أمامية في ثقب أعلى اليسار، ويُعد تصميم بيكسل 4 من أكثر الأشياء التي لاقت انتقادات بين المستخدمين عند إطلاقه، لذا تعمل جوجل للتخلص من المشكلة.