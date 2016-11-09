جوجل تتيح خدمة Android Auto الآن لجميع السيارات

(المستقلة) .. أطلقت شركة جوجل منذ عامين خدمة Android Auto كمنصة ترفيهية للسائقين، تسمح لهم بربط هواتفهم الذكية بأنظمة المعلومات فى السيارة، ما يساعد المستخدم على الحصول على الاتجاهات وتلقى المكالمات، والتحكم فى تشغيل الموسيقى بدون الحاجة للوصول إلى أجهزتهم، لكن المشكلة تكمن أحيانا فى أن بعض السيارات لا تدعم هذه المنصة بشكل كامل، إلا أن جوجل أخيرًا أتاحت للمستخدمين القدرة على استخدامها مباشرة وبشكل مجانى من خلال الهاتف الذكى الذى يعمل بنظام الأندرويد من خلال تطبيق يتم تحميله من متجر التطبيقات، ليخبر المستخدم بكل الخدمات التى يوفرها النظام، فكل ما يحتاجه المستخدم هو جهاز أندرويد يعمل بإصدار 5.0 أو أحدث من نظام التشغيل.

ووفقًا لما نشره موقع TNW الهولندى، فتأتى هذه الخطوة من جوجل بعد وعدها بأن يكون هذا النظام بمثابة إضافة نوعية للمستخدمين، حيث سيقوم بتقديم بعض الاقتراحات فيما يتعلق بالوجهات المعينة من خلال تحليل معطياتك بالإضافة الى تنبيهك بالأحوال الجوية والطقس وأقرب الأماكن لك أثناء سيرك على الطرقات.

وسيتيح للمستخدمين استعمال نظام الخرائط المرتبطة بالـ GPS فضلاً عن الاستماع للموسيقى والتفاعل مع الأحداث على الهاتف الذكى، والرد على الاتصالات الواردة إلى جانب استخدام الأوامر الصوتى، وأشارت جوجل إلى أن التحديث سيصل فى الأيام القليلة المقبلة فى أكثر من 30 دولة مختلفة توفر خدمة Android Auto.