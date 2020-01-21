جوارديولا يطالب بتقليص عدد البطولات الإنجليزية

المستقلة / حسام الدين جمال / طالب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بإلغاء واحدة من البطولات الإنجليزية، لتخفيف الضغط الواقع على لاعبي الأندية الإنجليزية.

وتشارك الأندية الإنجليزية في 3 بطولات محلية هي الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، فضلا عن مباراة الدرع الخيرية التي تجمع بطلي الدوري وكأس الاتحاد.

وقال جوارديولا قبل مواجهة شيفيلد يونايتد بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي: “اللاعبون يصلون إلى بطولة أمم أوروبا في الصيف ويحاولون تقديم أداء جيد مع منتخباتهم بعد موسم شاق مع الأندية، ثم يعودون إلى صفوف الأندية مجددا بعد 20 يوما من الراحة، هذا وضع غير محتمل”.

وأضاف المدرب الإسباني: “رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عليها التفكير في الأمر، جميع المدربين اشتكوا من ضغط المباريات لكن لا أحد يهتم”.

وأتم: “يجب إلغاء بعض المسابقات تماما، وبالتالي ستكون هناك مباريات أقل، ما يعني تخفيف الضغط على اللاعبين ومشاركة فرق ذات جودة أعلى”.

يذكر أن مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا نجح الموسم الماضي في التتويج بالألقاب الإنجليزية المحلية الأربعة (الدوري وكأسي الاتحاد والرابطة والدرع الخيرية)، ليصبح أول نادي في تاريخ إنجلترا يحقق هذا الإنجاز.

ويحتل مانشستر سيتي حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، كما وصل لنصف نهائي كأس الرابطة، والدور الرابع في كأس الاتحاد (دور الـ32).

وفاز مانشستر سيتي 3-1 على جاره مانشستر يونايتد في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، على أن تقام مباراة العودة في ملعب “الاتحاد” معقل السيتي يوم 29 يناير/كانون الثاني الجاري، بينما يواجه فولهام في كأس الاتحاد يوم السبت المقبل.