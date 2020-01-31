جوارديولا يطالب باحترام مورينيو

المستقلة / حسام الدين جمال / يرى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن جوزيه مرحبا، المدير الفني لفريق توتنهام، يستحق الاحترام والتقدير لما قدمه خلال مسيرته، مطالبا بعدم التقليل من شأنه.

العلاقة بين المدربين المخضرم شهدت توترا ملحوظا وعدة صدامات على مدار أعوام طويلة، وذلك لتزامن تدريب مورينيو لريال مدريد في حقبة بيب مع الغريم برشلونة، وأيضا تولي المدرب البرتغالي تدريب مانشستر يونايتد لموسم ونصف بالتزامن مع وجود نظيره الإسباني مع السيتي، الجار اللدود.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السيتي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي: “قيمة مورينيو تكمن في خبراته الكبيرة ونجاحاته مع عدة أندية، لا يصح تقييمه بناء على نتائج موسم واحد أو موسمين”.

وأضاف المدرب الإسباني المخضرم: “أثناء الموسم الواحد تواجه لحظات صعبة وأخرى جيدة، جوزيه حافظ على نجاحه لمدة 15 أو 20 عاما وعلينا احترام ذلك”.

يذكر أن مورينيو أقيل في منتصف تجربتيه السابقتين، مع تشيلسي ومانشستر يونايتد، لسوء النتائج، علما بأنه تولى تدريب توتنهام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ويحتل مانشستر سيتي حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، فيما يقبع توتنهام في المركز السادس برصيد 34 نقطة.

ويلتقي الفريقان في ملعب توتنهام، الأحد المقبل، في ختام الجولة 25 من البريمييرليج.