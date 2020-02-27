جوارديولا يدخل التاريخ بعد الفوز على ريال مدريد

(المستقلة) – حسام الدين جمال – قاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، فريقه للفوز على مضيفه ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 2-1، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ليحقق عدة إنجازات دخل بها تاريخ كرة القدم.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية عدة أرقام تاريخية حققها بيب جوارديولا ومانشستر سيتي بالفوز على الريال في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

إنجازات تاريخية لجوارديولا:

جوارديولا أصبح أول مدرب يهزم ريال مدريد على ملعبه في دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين، وذلك بعدما فاز عليه مع برشلونة الإسباني خلال عام 2011.

وبات بيب أكثر مدرب يفوز على الريال في القرن الـ21 بواقع 10 مباريات، متفوقا على إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة السابق، ودييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الحالي، الذين حقق كل منهما 9 انتصارات.

يذكر أن جوارديولا واجه ريال مدريد في 18 مباراة مع برشلونة (15) وبايرن ميونيخ الألماني (2) ومانشستر سيتي (1)، فاز في 10 منها وتعادل 4 وخسر مثلها.

كذلك فإن جوارديولا هو أكثر مدرب يفوز في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بواقع 28 مباراة، متخطيا كل من السير أليكس فيرجسون وجوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي (27).

إنجازات للسيتي ولاعبيه:

مانشستر سيتي هو أول فريق يحول تأخره إلى فوز على ملعب ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، منذ ميلان الإيطالي في أكتوبر/تشرين الثاني عام 2009.

البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، سجل هدفه الـ50 مع الفريق في مختلف المسابقات، كما أن هذه هي المرة الأولى التي يسجل ويصنع فيها اللاعب خلال مباراة واحدة بدوري الأبطال.

يذكر أن لقاء الإياب سيقام بين الطرفين على ملعب “الاتحاد” معقل مانشستر سيتي، يوم 17 مارس/أذار المقبل.