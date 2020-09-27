جوارديولا : جيسوس سيغيب شهرا على الأقل

المستقلة / – كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت عن مدة غياب مهاجمه البرازيلي الدولي جابرييل جيسوس.

وأوضح جوارديولا أن جابرييل سيغيب شهرا على الأقل بسبب إصابة عضلية.

ويفتقد سيتي الآن مهاجميه الاثنين الأساسيين مع استمرار ابتعاد سيرجيو أجويرو بسبب الإصابة ولا يملك جوارديولا سوى مهاجمين شباب للاستعانة بهم.

وقال مدرب سيتي: “جابرييل أصيب ضد ولفرهامبتون ولذلك سيغيب لمدة شهر. إنها مشكلة عضلية. نفتقد سيرجيو ونفتقد جيسوس”.

وأضاف جوارديولا الذي يحل فريقه ضيفا على بيرنلي في الدور الرابع لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم الأربعاء ويستضيف ليستر سيتي في الدوري اليوم الأحد: “بالطبع نمتلك العديد من الخيارات. لدينا ليام (ديلاب) وكول بالمر اللذين يمكنهما اللعب كمهاجمين أيضا. سنرى ما سيحدث”.

وفي الماضي، لعب جوارديولا بمهاجم وهمي واستخدم في هذا المركز رحيم سترلينج وفيل فودن وكيفن دي بروين.

ويعاني سيتي أيضا من غياب برناردو سيلفا وجواو كانسيلو وأولكسندر زينتشنكو حتى فترة التوقف الدولية في أكتوبر/ تشرين الأول بينما يخضع إيلكاي جندوجان للعزل الذاتي عقب إصابته بفيروس كورونا.

وتحوم شكوك حول مشاركة المدافع إيمريك لابورت الذي عاد لتوه إلى التدريبات بعد إصابته بالفيروس أيضا.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم الجمعة إن الإصابة ستبعد جيسوس عن مباراتي البرازيل في تصفيات كأس العالم أمام بوليفيا وبيرو الشهر المقبل.