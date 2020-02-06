جوارديولا: الخسارة من ريال مدريد هي الأقسى في مسيرتي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يرى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن خسارته أمام ريال مدريد الإسباني قبل 6 حين كان مدربا لبايرن ميونيخ الألماني، هي الهزيمة الأكثر قسوة في تاريخه كمدير فني.

ريال مدريد فاز على بايرن ميونيخ برباعية دون رد في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بموسم 2013-2014، بعدما فاز 1-0 ذهابا.

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وقال بيب جوارديولا في تصريحات لموقع مانشستر سيتي: «خسارتي الأقسى كمدرب كانت أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عام 2014، كانوا يمتلكون جيلا خرافيا في هذا الوقت».

وأضاف المدرب الإسباني المخضرم: «تحملت وقتها مسئولية هذه الخسارة الثقيلة، ما كان يجب أن نلعب بهذه الطريقة أمام ريال مدريد في هذا الوقت».

وأتم: كان لديهم مجموعة مميزة من اللاعبين، على رأسهم تشابي ألونسو ولوكا مودريتش وسيرخيو راموس وداني كارباخال وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل».

يذكر أن ريال مدريد سيلتقي مع مانشستر سيتي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث تقام مباراة الذهاب في ملعب الريال يوم 26 فبراير/شباط الحالي، بينما يستضيف ملعب السيتي لقاء الإياب يوم 17 مارس/أذار المقبل.